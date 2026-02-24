Epstein, sottosegretario britannico: sta arrivando la resa dei conti

Roma, 24 feb. (askanews) - Chris Bryant, sottosegretario di Stato al Commercio, in aula ha annunciato l'appoggio alla mozione presentata dal partito liberaldemocratico che chiede la pubblicazione dei documenti relativi alla nomina di Andrea a rappresentante speciale del Regno Unito per il Commercio internazionale, carica che ha ricoperto dal 2001 al 2011.

"Vorrei chiarire fin dall'inizio che oggi sosteniamo questa mozione. Francamente, è il minimo che dobbiamo alle vittime degli orribili abusi perpetrati da Jeffrey Epstein e altri. Abusi che sono stati resi possibili, aiutati e favoriti da un gruppo molto ampio di individui arroganti, privilegiati e spesso molto ricchi in questo Paese e altrove. Non si tratta solo delle persone che hanno partecipato agli abusi, ma anche delle molte, molte altre che hanno chiuso un occhio per avidità, familiarità o deferenza. A mio avviso, anche loro sono complici, altrettanto complici, e accolgo con favore il momento della resa dei conti che sta arrivando per loro", ha affermato.

"Dubito che ci sia qualcuno in questa Camera che non sia scioccato e sconvolto dalle recenti accuse. Colleghi e molti funzionari pubblici mi hanno raccontato le loro esperienze personali con il signor Mountbatten Windsor, e tutte seguono lo stesso schema. Un uomo costantemente impegnato a esaltare se stesso e ad arricchirsi, un uomo scortese, arrogante e presuntuoso, incapace di distinguere tra l'interesse pubblico che diceva di servire e il proprio interesse privato", ha aggiunto.