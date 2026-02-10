Epstein, Re Carlo pronto a sostenere la polizia su accuse a Andrew

Milano, 10 feb. (askanews) - Quando persino un monarca esprime sconcerto, il velo dell'illusione si squarcia, rivelando l'abisso di un mondo dove il potere deve rassegnarsi allo scandalo. Andrew Mountbatten-Windsor, fratello minore di re Carlo III d'Inghilterra, con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein voleva aprire persino un'attività commerciale in Cina diversi anni dopo la condanna di quest'ultimo per reati sessuali su minori. Lo scrive oggi The Telegraph e questo è l'ultimo aspetto scandaloso di una vicenda davvero ingombrante per la corona britannica e non solo per lei.

Buckingham Palace afferma che Re Carlo ha espresso chiaramente la sua "profonda preoccupazione" per le accuse sulla condotta di suo fratello Andrew e che è pronto a supportare la polizia se contattata. La polizia britannica ha dichiarato di stare valutando le insinuazioni secondo cui l'ex principe avrebbe condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein durante il suo mandato come inviato commerciale del Regno Unito. Mountbatten-Windsor si è precedentemente scusato per i suoi legami con Epstein, ma ha negato ogni illecito.

Anche il principe William, in visita in Arabia Saudita, si è dichiarato "profondamente preoccupato" per le continue accuse emerse da pubblicazioni dei documenti su Epstein.