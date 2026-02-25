Epstein, il fratello di Virginia Giuffre: Ciò che ha fatto non è vano

Washington, 25 feb. (askanews) - Le vittime del finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019 Jeffrey Epstein ed esponenti democratici della Camera dei Rappresentanti hanno tenuto una conferenza stampa a Washington prima del discorso sullo Stato dell'Unione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A parlare c'era anche Sky Roberts, fratello di Virginia Giuffre, la donna che si sarebbe tolta la vita nell'aprile 2025, "celebre" vittima di Epstein e Ghislane Maxwell, le cui memorie postume "Nobody's Girl" hanno rivelato gli abusi subiti, compresi i rapporti avuti con l'ex principe Andrea quando era ancora minorenne.

Il fratello, tra le lacrime, ha dichiarato: "Oggi siamo qui a rappresentare con orgoglio la nostra sorella Virginia Roberts Giuffre, insieme ai membri del Congresso e ai sopravvissuti di tutta la nazione e di tutto il mondo. Perché la storia di Virginia è la storia che tanti sopravvissuti conoscono fin troppo bene. Una montagna di ostacoli che sembrano impossibili da scalare. Un dolore così profondo che non si può descrivere a parole. E un sistema che troppo spesso fa ricadere il peso sulle spalle dei sopravvissuti invece che sui colpevoli. Ma sono qui per dire, con orgoglio e con assoluta convinzione, che ciò che Virginia ha fatto per questo mondo non sarà vano. Lei può anche aver lasciato questa terra, ma la sua anima è ancora qui. Vive in ogni sopravvissuto che decide di parlare. Vive in ogni vittima che sta ancora cercando la propria voce. E vive in ogni persona che rifiuta di accettare un Paese in cui lo sfruttamento viene punito con l'impunità".