ULTIME NOTIZIE 25 FEBBRAIO 2026

Epstein, il fratello di Virginia Giuffre: Ciò che ha fatto non è vano

Washington, 25 feb. (askanews) - Le vittime del finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019 Jeffrey Epstein ed esponenti democratici della Camera dei Rappresentanti hanno tenuto una conferenza stampa a Washington prima del discorso sullo Stato dell'Unione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A parlare c'era anche Sky Roberts, fratello di Virginia Giuffre, la donna che si sarebbe tolta la vita nell'aprile 2025, "celebre" vittima di Epstein e Ghislane Maxwell, le cui memorie postume "Nobody's Girl" hanno rivelato gli abusi subiti, compresi i rapporti avuti con l'ex principe Andrea quando era ancora minorenne.

Il fratello, tra le lacrime, ha dichiarato: "Oggi siamo qui a rappresentare con orgoglio la nostra sorella Virginia Roberts Giuffre, insieme ai membri del Congresso e ai sopravvissuti di tutta la nazione e di tutto il mondo. Perché la storia di Virginia è la storia che tanti sopravvissuti conoscono fin troppo bene. Una montagna di ostacoli che sembrano impossibili da scalare. Un dolore così profondo che non si può descrivere a parole. E un sistema che troppo spesso fa ricadere il peso sulle spalle dei sopravvissuti invece che sui colpevoli. Ma sono qui per dire, con orgoglio e con assoluta convinzione, che ciò che Virginia ha fatto per questo mondo non sarà vano. Lei può anche aver lasciato questa terra, ma la sua anima è ancora qui. Vive in ogni sopravvissuto che decide di parlare. Vive in ogni vittima che sta ancora cercando la propria voce. E vive in ogni persona che rifiuta di accettare un Paese in cui lo sfruttamento viene punito con l'impunità".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi