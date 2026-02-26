ULTIME NOTIZIE 26 FEBBRAIO 2026

Epstein, democratici Usa: files su Trump e minorenne siano pubblicati

Washington, 26 feb. (askanews) - Il deputato americano Robert Garcia, principale esponente democratico della commissione a maggioranza repubblicana che sta interrogando l'ex presidente Bill Clinton e sua moglie, l'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, in merito agli Epstein files, ha accusato la Casa Bianca di avere insabbiato le rivelazioni sul presidente Donald Trump contenute nei documenti del finanziere pedofilo. "Facciamo sì che il presidente Trump si presenti alla nostra commissione per rispondere alle domande che in tutto il Paese vengono poste dalle vittime", ha chiesto Garcia.

"Il dipartimento di Giustizia continua a guidare l'insabbiamento della Casa Bianca e continueremo a chiedere, anche nei prossimi giorni, che i documenti rimanenti che non sono stati resi pubblici vengano resi pubblici. Tra questi, anche i nuovi documenti scoperti negli ultimi due giorni su una sopravvissuta che ha mosso gravi accuse e denunce non solo contro Jeffrey Epstein, ma anche contro il Presidente Trump, e sugli abusi subiti quando era minorenne", ha denunciato Garcia.

ESTERI
