Epstein, dai files spuntano i nomi "censurati" di almeno 6 uomini

Roma, 10 feb. (askanews) - Spuntano i nomi "censurati" di almeno "6 uomini", tra cui un politico estero di spicco e un personaggio molto noto nei fascicoli relativi all'indagine del finanziere pedofilo trovato morto in carcere nel 2019 Jeffrey Epstein visionati due membri della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Il repubblicano Thomas Massie e il democratico Ro Khanna hanno rivelato i dettagli della loro scoperta in una conferenza stampa fuori dal ministero della Giustizia americano, nel giorno dell'audizione della complice di Epstein, Ghislane Maxwell, che si è avvalsa della facoltà di non rispondere, a meno che non le venga concessa la grazia da Trump.

"Ciò che mi ha dato fastidio sono i nomi di almeno sei uomini, che sono stati censurati e che sono probabilmente incriminati per la loro inclusione in questi files. Quindi questa è la prima cosa che ho visto. Ho dovuto scavare un po' per trovarli", ha affermato l'eletto repubblicano del Kentucky, dopo aver esaminato i fascicoli presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a Washington.

"Ci sono sei uomini, alcuni dei quali con le loro fotografie, che sono stati censurati, e non c'è alcuna spiegazione del perché queste persone siano state censurate", ha aggiunto Ro Khanna, eletto in California.

"Almeno uno è cittadino americano. Almeno uno di loro è straniero. E gli altri tre o quattro hanno nomi di cui non sono sicuro se siano stranieri o americani", ha aggiunto Massie, precisando che uno di questi ha un incarico "molto elevato in un governo estero" e "un altro è un personaggio molto noto", ha concluso Ro Khanna, mentre l'obiettivo della loro ricerca è di rendere pubblici i nomi degli uomini coinvolti nel traffico sessuale di Epstein.