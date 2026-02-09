Epstein, complice Ghislane Maxwell si rifiuta di testimoniare

Washington, 9 feb. (askanews) - Ghislaine Maxwell, ex fidanzata e complice del finanziere pedofilo suicida in carcere nel 2019 Jeffrey Epstein, si è rifiutata di rispondere alle domande della commissione d'inchiesta del Congresso degli Stati Uniti, invocando il suo diritto legale a non autoincriminarsi (Quinto emendamento, ndr). Lo riferisce il deputato repubblicano James Comer, Presidente della Commissione.

Gli avvocati di Maxwell avevano dichiarato alla commissione che Maxwell era pronta a testimoniare se le fosse stata concessa la grazia dal presidente Usa Donald Trump.

"Come previsto, Ghislaine Maxwell ha scelto il Quinto (Emendamento, ndr) e si è rifiutata di rispondere a qualsiasi domanda. Ciò è ovviamente molto deludente. Avevamo molte domande da fare sui crimini che lei ed Epstein hanno commesso, così come domande su potenziali cospiratori. Vogliamo sinceramente la verità per il popolo americano e giustizia per i sopravvissuti. Questo è lo scopo di questa inchiesta".