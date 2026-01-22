Epstein, Camera Usa avvia procedimento contro i Clinton per oltraggio

Washington, 22 gen. (askanews) - La Commissione di vigilanza della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha avviato una procedura per condannare Bill e Hillary Clinton per oltraggio al Congresso, dopo che l'ex coppia presidenziale si è rifiutata di comparire davanti alla commissione per testimoniare sui legami con Jeffrey Epstein. L'ex presidente democratico e l'ex Segretario di Stato sono accusati di aver sfidato illegalmente le citazioni in giudizio per comparire di persona e spiegare i loro legami con il finanziere caduto in disgrazia, morto suicida in carcere nel 2019 e che per anni ha abusato di centinaia di ragazze adolescenti.

E' ormai noto che Epstein avesse rapporti con l'elite politica, economica e culturale degli ultimi vent'anni negli Stati Uniti, incluso l'attuale presidente Donald Trump. Dagli ultimi documenti pubblicati sul caso sono emersi nuovi dettagli sui legami tra Epstein e Bill Clinton che però non è accusato di alcun reato. I repubblicani però vogliono delucidazioni sia sulle foto imbarazzanti che lo ritraggono in situazioni sconvenienti con ragazze molto giovani, sia sulle 17 visite di Epstein alla Casa Bianca quando era presidente lo stesso Clinton.