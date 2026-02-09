Epstein, atteso interrogatorio Commissione inchiesta Usa per Maxwell

Roma, 9 feb. (askanews) - Le immagini diffuse dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e incluse nella marea di file del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein offrono uno scorcio della vita quotidiana di Ghislaine Maxwell, sua fidanzata e complice condannata a 20 anni di prigione, in una cella di un carcere di Brooklyn a New York nel maggio 2020.

È fissato per lunedì l'interrogatorio a porte chiuse a Maxwell da parte della commissione d'inchiesta della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Stando alle previsioni, invocherà il suo diritto di non rispondere alle domande. La commissione sta indagando sui legami che il finanziere ha intessuto con personaggi delle élite del mondo politico, economico e culturale.

Qualche esercizio fisico, una lettura e una telefonata, secondo le immagini, con qualcuno fuori dalla cella.

Maxwell, figlia del magnate dell'editoria Robert Maxwell, è in carcere per aver reclutato ragazze minorenni tra il 1994 e il 2004 per Epstein - morto suicida in carcere nel 2019 - e altre figure di spicco con l'obiettivo di sfruttarle sessualmente.