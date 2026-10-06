Epidemia di Ebola, il Kenya conferma il primo decesso legato al virus

Nairobi, 6 ott. (askanews) - Primo caso di Ebola e primo decesso legato al virus in Kenya. Lo ha annunciato il ministro della Salute keniota Aden Duale:

"Confermo il primo caso importato di contagio da virus Ebola, Bundibugyo - ha detto in conferenza stampa - il paziente è un cittadino keniota che ha vissuto in Repubblica Democratica del Congo negli ultimi sette anni. Si è ammalato circa un mese fa ed è stato curato in diversi ospedali mentre era ancora nella RDC. Ha viaggiato fino a Kampala in auto, poi è salito a bordo del volo Jambojet numero 8523 ed è arrivato a Nairobi sabato 3 ottobre 2023 alle 13:10".

L'uomo è deceduto in un ospedale di Nairobi, ma il fatto che il virus sia arrivato in un altro Paese preoccupa. Alcuni casi si erano registrati anche nella vicina Uganda nei mesi scorsi.

La Repubblica Democratica del Congo è alle prese con la diciassettesima epidemia di Ebola della sua storia, divenuta in pochi mesi, da maggio, la più letale mai registrata nel vasto Paese dell'Africa centrale. Ad oggi sono stati segnalati 8.300 casi, di cui oltre 4.000 mortali, secondo gli ultimi dati delle autorità congolesi.

Da alcune settimane l'Organizzazione Mondiale della Sanità insieme a Medici Senza Frontiere ha avviato un programma di vaccinazione sperimentale per verificare se i vaccini studiati per un ceppo diverso del virus possano essere efficaci anche per questo con circa 20.000 operatori sanitari in prima linea nelle province dell'Ituri e del Nord Kivu.