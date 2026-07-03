ULTIME NOTIZIE 03 LUGLIO 2026

Eoliè 2026, Malfitano: a Lipari il Festival su abisso e mistero

Roma, 3 lug. (askanews) - A Lipari prende il via la sesta edizione di "Eoliè - Arte, Letteratura e Società", che quest'anno avrà al centro una grande installazione subacquea di Jason deCaires Taylor dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa. Il festival, promosso e organizzato dall'associazione culturale "Un Sanpietrino", si svolgerà da fino a lunedì 6 luglio 2026 con il tema "Mistero e Abisso".

Il tema scelto per il 2026 prende ispirazione dal versetto "Abyssus abyssum invocat" e attraversa il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. L'abisso diventa una chiave di lettura delle profondità del Mediterraneo, della storia delle Eolie e della coscienza umana, in un programma costruito tra arte, filosofia, letteratura, architettura e confronto istituzionale.

Il cartellone riunirà artisti, scrittori, architetti, musicisti e divulgatori. Tra i protagonisti figurano Giuseppe Agnello, scultore mediterraneo contemporaneo, e Marco Tamburro, esponente dell'arte urbana italiana, che realizzerà due grandi murales insieme con le scuole eoliane. Nel video la presentazione di Francesco Malfitano, direttore artistico di Eoliè.

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