Eolie, 120 imprese si alleano per far vivere le isole tutto l'anno

Lipari, 26 ott. (askanews) - Dal mare, le Eolie sono una successione di scogliere, insenature e pareti di roccia vulcanica. I faraglioni di Lipari emergono dall'acqua, mentre la costa cambia continuamente aspetto navigando da un'isola all'altra. E poi il cratere attivo di Vulcano, i sentieri, i borghi e un patrimonio archeologico che racconta millenni di storia.

Come a Filicudi, dove sulla Montagnola di Capo Graziano si conservano i resti di un villaggio dell'età del Bronzo. "Vai indietro nel tempo e ti ritrovi in un luogo abitato così, lasciato così com'era, puoi veramente immaginare come abitavano qui - spiega Maria Clara Martinelli, archeologa del Parco Archeologico Isole Eolie - Le Eolie sono anche un pezzo di storia del cinema. Da 'Stromboli' di Roberto Rossellini a 'L'avventura' di Michelangelo Antonioni, da 'Il postino' con Massimo Troisi a 'The Odyssey' di Christopher Nolan.

Una ricchezza che può attirare visitatori anche quando finisce l'estate. Ed è su questo che hanno deciso di investire oltre 120 imprese dell'arcipelago, molte delle quali concorrenti tra loro. Alberghi, ristoranti, artigiani, aziende agricole e operatori turistici riuniti sotto il marchio Brand Eolie per promuovere insieme il territorio e allungare la stagione turistica. "Io ho detto loro ci vuole dignità. Noi non dobbiamo andare a chiedere qualcosa a qualcuno. Dimostriamo che sappiamo fare", afferma Daniele Corrieri, responsabile eventi Brand Eolie".

Nel 2026 Brand Eolie ha organizzato tre press tour, incontri con la stampa e iniziative promozionali, mettendo in rete attività che rappresentano oltre 1.500 lavoratori stagionali. L'obiettivo è arrivare ad almeno dieci mesi di lavoro l'anno e permettere ai giovani di costruirsi un futuro sulle isole, senza essere costretti a partire. Ma la destagionalizzazione richiede anche investimenti pubblici.

Gli imprenditori chiedono soprattutto porti più sicuri e collegamenti marittimi affidabili durante l'inverno. La Regione Siciliana ha approvato circa 13,8 milioni di euro per sette interventi di messa in sicurezza degli approdi eoliani.

Risorse che dovranno tradursi in lavori concreti, mentre le imprese continuano a fare i conti con i costi dell'insularità. Brand Eolie rivendica di aver avviato il progetto con le proprie risorse, ma chiede alle istituzioni di accompagnare lo sforzo degli imprenditori.

"Brand Eolie crede nelle istituzioni e anche il territorio deve iniziare a chiedere alle istituzioni - dice Corrieri - ma le istituzioni devono credere in noi, ma soprattutto alla sopravvivenza della nostra comunità, perché le nostre comunità, se d'inverno non c'è niente, rischiamo fra 20 anni di diventare un dormitorio per anziani, perché i giovani saranno scappati via perché non hanno un futuro e non hanno a cosa credere".