Enpapi: riconoscere infermieri liberi professionisti risorsa SSN

Roma, 28 mag. (askanews) - "La sfida della nuova sanità si gioca sul territorio, sulla capillarità e sull'assistenza domiciliare. In questo scenario la libera professione infermieristica offre esattamente ciò di cui il sistema ha bisogno: competenze specialistiche, flessibilità operativa ed una risposta immediata ai bisogni di salute dei cittadini. È necessario un cambio di paradigma: gli infermieri liberi professionisti devono essere riconosciuti come una risorsa strutturale per il nostro Servizio Sanitario. Per questo Enpapi continuerà ad adoperarsi affinché venga introdotta una specifica normativa che consenta la possibilità di stipulare convenzioni dirette con il Servizio Sanitario Nazionale, favorendo l'integrazione degli infermieri liberi professionisti nella rete dei servizi pubblici". Lo ha detto Luigi Baldini, presidente Enpapi (Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica), a margine della conferenza stampa su "Infermieri libero-professionisti: una risorsa strutturale del Ssn", a cui hanno partecipato Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati (FdI); Rosanna Filippin, membro Pd della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati; Gian Luigi Rocco, Amministratore delegato Numeria e socio Peralba Health Care. L'incontro è stato moderato da Vincenzo Aprile (Bistoncini Partners).