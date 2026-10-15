EngSure di Engineering punta a governare l'intera filiera dell'AI

Cernobbio (Co), 15 ott. (askanews) - L'Intelligenza Artificiale sta trasformando profondamente lo scenario della sicurezza informatica: da una parte rende gli attacchi più rapidi, credibili e scalabili; dall'altra introduce nuovi elementi da proteggere, come modelli, dati, prompt, agenti, applicazioni e workflow integrati nei processi aziendali.

Durante il suo intervento al Digital Innovation Forum 2026 all'interno del panel di confronto su: "AI, Cybersecurity e crittografia post-quantum. Siamo pronti ad affrontare la prossima generazione delle minacce cibernetiche?", Aldo Bisio, Ceo di Engineering, tra i leader nei processi di digitalizzazione per aziende e Pubblica Amministrazione, ha spiegato che la diffusione dell'AI agentica sta cambiando profondamente anche la natura degli attacchi informatici. Non basta più difendere il perimetro delle organizzazioni: occorre proteggere e sorvegliare gli agenti, verificare i dati su cui apprendono e controllare il modo in cui prendono decisioni.

"Credo ci sia in questi ultimi tempi una grande crescita della consapevolezza della minaccia. Fra l'altro le minacce si stanno soprattutto innalzando sulla cosiddetta detection delle vulnerabilità. Tipicamente aziende, anche grandi, avevano ordini di grandezza migliaia di vulnerabilità. Siamo passati a centinaia di migliaia di vulnerabilità. Questo pone sicuramente un problema", ha detto Bisio parlando con i giornalisti.

Come ha spiegato l'amministratore delegato per questo si è investito nello sviluppo di EngSure, la piattaforma di cybersicurezza che mette a disposizione di imprese e Pubbliche Amministrazioni strumenti per presidiare l'intera filiera dell'AI, dal dato fino al controllo del comportamento degli agenti. Un ecosistema di difesa e governo pensato per individuare continuamente le vulnerabilità, garantire autenticità e tracciabilità dei dati e definire i guardrail necessari a utilizzare l'AI in modo più sicuro e affidabile. La piattaforma è stata lanciata da Engineering proprio nell'ambito del Digital Innovation Forum 2026.

La superficie della difesa, dunque, si amplia.

"Questa è una piattaforma che si propone evidentemente di usare le AI non solo per difendere il perimetro di difesa classico, quindi le classiche mura che mettevamo attorno ai dati, al patrimonio cognitivo delle aziende, ma anche per verificare molto bene quello che è il comportamento in real time degli agenti. Perché adesso la natura degli attacchi è cambiata in misura abbastanza radicale. Non si attacca solo per bucare un sistema o per penetrarlo, si attacca in questo momento la filiera di approvvigionamento degli agenti", ha aggiunto Bisio.

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