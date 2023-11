Engineering diventa Tech Partner di 42 Roma Luiss per formare talenti

Roma, 15 nov. (askanews) - Formare nuovi talenti su tecnologie all'avanguardia come l'Intelligenza Artificiale e la Realtà Aumentata: è questo l'obiettivo della nuova partnership tra 42Roma Luiss ed Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e PA.

Marcella Tesone, Group Talent Director di Engineering: "Il valore della partnership tra Engineering e 42 Luiss si articola su tre livelli. In primo luogo questa partnership è centrale per la nostra strategia di 'talent attraction', infatti noi come azienda ricerchiamo profili che siano neodiplomati e neolaureati, ma anche professionisti con esperienze e competenze pregresse. Quindi sicuramente 42 Luiss è una parte integrante di questo approccio. In secondo luogo, per noi l'innovazione è un valore fondamentale, è al centro del nostro essere business come azienda, e quindi questo è molto coerente con l'approccio innovativo di 42 Luiss che, sia nella selezione sia nei percorsi offerti alle persone, risulta essere particolarmente innovativa nel panorama italiano. In terzo luogo, in questo modo noi contribuiamo in senso più ampio all'acquisizione di competenze digitali che, come sappiamo, sono alla base dei lavori del futuro e quindi, in questo modo, abbiamo un impatto positivo anche sull'ecosistema più ampio in cui sia noi, sia 42 Luiss andiamo a operare".

42Roma Luiss è un'innovativa scuola di coding senza professori, né rette e né classi nata sul modello francese di École42. Spiega Alessandro Fiumicelli, responsabile pedagogico della scuola:

"42 Roma Luiss è una scuola di programmazione dove lo studente ha la possibilità di andare a formare le proprie competenze necessarie per il mondo del lavoro. Non soltanto competenze pratiche, cioè competenze tecniche riguardanti la programmazione di per sé, ma soprattutto quelle che oggi vengono chiamate soft skill che sono necessarie per essere inseriti all'interno del mondo del lavoro. Quindi il nostro obiettivo, tramite un test di selezione e tutta la parte del percorso, è quello di andare a creare il miglior programmatore possibile che possa essere inserito all'interno di un'azienda e sopperire così anche alle problematiche che ci possono essere nell'inserimento sia nel mondo del lavoro, sia di ricerca delle competenze tecniche da parte dell'azienda e da parte dello studente".

Il lancio della partnership con Engineering coincide con il periodo delle cosiddette "Piscine", tre round di selezioni che individuano ogni anno i 150 candidati più meritevoli. Sono aperte le iscrizioni per la terza e ultima "Piscine 2023", in programma tra il 27 novembre e il 22 dicembre.