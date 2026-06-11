ENGIE ed Heineken, ad Assemini nasce il nuovo parco fotovoltaico

Cagliari, 11 giu. (askanews) - Ad Assemini, alle porte di Cagliari, è entrato in funzione il nuovo parco fotovoltaico realizzato da ENGIE Italia per HEINEKEN Italia all'interno dello storico birrificio Ichnusa. Oltre 15 mila pannelli solari installati su una superficie di 137 mila metri quadrati, una potenza complessiva di 8,6 megawatt e una produzione attesa di circa 15 gigawattora all'anno. Numeri che consentiranno di coprire il 100 per cento del fabbisogno elettrico diurno dello stabilimento, facendo del sito uno dei principali esempi italiani di produzione rinnovabile integrata direttamente in un impianto industriale. Alla base dell'operazione c'è un accordo di fornitura energetica di lungo periodo, un Power Purchase Agreement della durata di quindici anni, che punta a garantire energia rinnovabile e maggiore stabilità dei costi. Abbiamo parlato con Monica Iacono - CEO ENGIE Italia:

"La partnership di ENGIE con Heineken è un esempio molto concreto di come supportiamo la transizione energetica dei nostri clienti industriali, con soluzioni che riescono a coniugare sostenibilità e competitività. Attraverso la combinazione tra impianti di energia rinnovabili sul sito delle aziende, e strumenti contrattuali di fornitura di lungo periodo possiamo garantire, non solo energia pulita, ma anche una maggiore stabilità dei prezzi nel lungo periodo, raggiungendo importanti risparmi. È un modello che replichiamo con tante aziende su tutto il territorio nazionale. Abbiamo l'obiettivo di raggiungere 200 MW di capacità installata, entro il 2030. Il valore di progetti come quelli realizzati nel birrificio Ichnusa è proprio questo: accelerare la decarbonizzazione, rafforzare la resilienza energetica delle imprese e, allo stesso tempo, migliorare l'efficienza riducendo i costi operativi".

Quello di Assemini è un investimento che si inserisce nel più ampio percorso di ammodernamento dello stabilimento Ichnusa, avviato negli ultimi anni. Per HEINEKEN Italia il nuovo impianto rappresenta una tappa strategica nel percorso di crescita sostenibile dell'azienda e uno dei progetti più significativi sviluppati dal gruppo in Europa. È poi intervenuto Alexander Koch - Amministratore Delegato Heineken Italia:

"È un progetto sviluppato insieme ad ENGIE che ci permette di produrre energia elettrica pulita localmente. Questo ci permette di coprire il 100% del nostro fabbisogno diurno. È un passo importante nel percorso di crescita sostenibile della nostra azienda e, soprattutto, un punto di riferimento tra i progetti fotovoltaici del gruppo Heineken in Europa. Il sole della Sardegna accompagna da sempre i momenti in cui si beve una Ichnusa, e da oggi questo sole accompagna anche il modo in cui la produciamo".

Con l'avvio del nuovo parco fotovoltaico, il birrificio Ichnusa compie dunque un passo importante verso una produzione sempre più sostenibile. Un progetto che unisce innovazione industriale, sicurezza energetica e riduzione delle emissioni, confermando il ruolo crescente delle energie rinnovabili nei processi produttivi delle grandi aziende e indicando una possibile strada per la competitività dell'industria italiana nei prossimi anni.