Energy Mundi, Porchera (Renexia): lavorare mix equilibrato

Roma, 27 mag. (askanews) - "Energy Mundi è un'occasione importantissima per confrontarci con gli stakeholder territoriali su quello che è il futuro dello sviluppo energetico del paese e in particolar modo della Sicilia. Emerge a nostro parere la conferma che l'Italia e la Sicilia debbano lavorare per un mix energetico equilibrato e lungimirante. In questo ambito naturalmente non può esistere una unica tecnologia che risolve i problemi del paese in prospettiva ma certamente le rinnovabili, in particolare l'eolico offshore galleggiante possono costituire una tecnologia interessantissima come ponte per gli sviluppi, anche dal nucleare, che arriveranno tra qualche decennio e soprattutto per cogliere l'occasione della costituzione di una filiera industriale qualificata e professionalizzante".

Lo ha dichiarato Andrea Porchera, Relazioni istituzionali e Comunicazione di Renexia, ad Acireale in occasione di Energy Mundi, evento promosso da Globe Italia e Gruppo Altea.