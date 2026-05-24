Energy Mundi, Penna (Mase): confronto su sviluppo sostenibile

Acireale, 24 mag. (askanews) - "Energy Mundi si inserisce in una filiera di iniziative in cui il confronto del mondo energetico con le istituzioni, le imprese, comunità territoriali contribuisce al dibattito in un momento in cui l'energia è uno dei temi più importanti, strategici e critici del nostro vivere comune ricercando uno sviluppo sostenibile. Anche il Pnrr ha contribuito alimentando la crescita delle rinnovabili soprattutto in Sicilia dando a questa regione una prospettiva più ampia di sviluppo sostenibile".

Lo ha sottolineato ad Acireale Fabrizio Penna, Capo Dipartimento dell'Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in occasione di Energy Mundi, il progetto promosso dall'Associazione Globe Italia e dal Gruppo Altea, con l'obiettivo di costruire un luogo stabile di confronto, approfondimento e proposta sui temi dell'energia sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili e della transizione ecologica.