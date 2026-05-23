Energy Mundi, Galvagno (ARS): Sicilia hub, tema centrale

Roma, 23 mag. (askanews) - "L'Assemblea Regionale Siciliana ha voluto sostenere Energy Mundi, un evento con Globe e Gruppo Altea, perchè ritiene che un tema come questo sia assolutamente centrale rispetto anche ad un momento storico difficile che stiamo attraversando. La Sicilia è l'hub del Mediterraneo, ha tantissime potenzialità e anche delle opportunità però queste devono essere sviluppate, concordate e quindi serve un confronto serio tra tutte le istituzioni, in ambito regionale e nazionale per poter sfruttare al meglio quelle che sono le potenzialità non tanto nascoste della nostra regione".

Lo ha dichiarato il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, ad Acireale in occasione di Energy Mundi, progetto promosso dall'Associazione Globe Italia e dal Gruppo Altea, con l'obiettivo di costruire un luogo stabile di confronto, approfondimento e proposta sui temi dell'energia sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili e della transizione ecologica.