ULTIME NOTIZIE 27 MAGGIO 2026

Energy Mundi, Armao: Sicilia hub per connessioni e scelte

Roma, 27 mag. (askanews) - "La Sicilia è davvero divenuta un hub energetico sia sotto il profilo delle connessioni che la legano al continente ma anchhe all'Africa attraverso il Tyrrhenian Lynk, attraverso il Tunita, il cavo che collega la Sicilia all'Africa, ma soprattutto sta sviluppando sulle rinnovabili una scelta di fondo che è quella di trasformare il territorio in una grande struttura produttiva di energie rinnovabili, di energia pulita e a un costo più agevole per i cittadini. Ma anche puntando sull'eolico sul mare, l'eolico marino galleggiante".

Lo ha evidenziato Gaetano Armao, presidente della commissione siciliana per le valutazioni ambientali, intervenuto a Acireale all'evento Energy Mundi, promosso da Globe Italia e da Gruppo Altea.

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