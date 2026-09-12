Energia, Tajani: estrarremo più petrolio in Basilicata

Roma, 12 set. (askanews) - "Stiamo lavorando per cercare di ridurre il costo dell'energia perché un paese che è la seconda potenza industriale europea, la quarta potenza commerciale mondiale, ha bisogno di produrre con meno costi. Purtroppo non dipende da noi, la guerra in Medio oriente sta peggiorando" ma "facciamo di tutto per cercare di alleviare i problemi". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, leader di Fi, a margine della festa Azzurra libertà a Montesilvano.

"Stiamo valutando - ha spiegato - progetti mirati per cercare di ridurre il fardello del costo energetico su settori particolari. Abbiamo deciso di aumentare la produzione energetica in Italia con l'estrazione di petrolio in Basilicata dove si può estrarre tre volte il petrolio che estraiamo oggi e poi c'è la grande sfida del nucleare sul quale stiamo lavorando, ci vuole tempo ma a livello strategico ci permetterà di essere sempre più liberi e meno dipendenti da altri paesi".