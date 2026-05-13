ULTIME NOTIZIE 13 MAGGIO 2026

Energia, Schlein: inaccettabili extra-profitti a danno famiglie

Milano, 13 mag. (askanews) - "Non è possibile continuare ad avere le bollette più care d'Europa, mentre ci sono grandi partecipate pubbliche che maturano extra profitti e tutte le altre imprese e famiglie italiane che non riescono a pagare le bollette. Su questo si può fare tanto, si può chiedere un tetto al prezzo del gas a livello europeo, si può aumentare la produzione di rinnovabili in un Paese in cui vorrebbe dire dare lavoro di qualità in quantità e anche creare buona impresa a partire dal sud di questo Paese. Il costo della vita è una delle principali preoccupazioni degli italiani insieme al fatto che sei milioni di italiani non si riescono più a curare. Quando il governo avrà finito di occuparsi delle sue beghe interne magari si potrà occupare dei problemi degli italiani. Altrimenti non si deve preoccupare perché ce ne occuperemo noi non appena vinceremo le elezioni". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a margine dell'Ecofuturo festival'.

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