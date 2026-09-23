Energia, Patassini (Lega): guardia alta a difesa sistema paese

Roma, 23 set. (askanews) - "E' un'occasione unica e speciale, mettendo finalmente allo stesso tavolo tutti coloro che in Italia producono, creano posti di lavoro e contribuiscono alla ricchezza del nostro paese. E' un momento particolare a seguito delle crisi energetiche nazionali ma questo non ci deve far arretrare e soprattutto deve farci mantenere alta la guardia nella difesa del nostro sistema economico. Difendere imprese, lavoratori come la Lega sta facendo da sempre, è la Lega dei territori e che appartiene a questo mondo, il mondo di chi produce ricchezza e crea sviluppo per il proprio paese".

Lo ha affermato l'On. Tullio Patassini, responsabile Energia Lega, in occasione del convegno "Imprese italiane e sfida energetica, tra geopolitica e competitività internazionale" promosso su iniziativa del Presidente della commissione Attività produttive Alberto Luigi Gusmeroli e del Dipartimento energia della Lega. Al tavolo le associazioni dell'industria a forte consumo energetico dei diversi comparti.