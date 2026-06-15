Energia, Panozzo: grandi player interessati a elettrificazione

Roma, 15 giu. (askanews) - ''Il rapporto Draghi identificava, tra le varie ragioni della crisi della competitività europea, il gap tecnologico e l'eccesso di regolazione e frammentazione dei paesi dell'UE. Ma il primo problema era ed è la dipendenza da terzi sull'energia. Per le aziende manifatturiere, i costi di produzione sono direttamente legati al costo d'acquisto dell'energia: in ottica di sovranità energetica, l'elettrificazione è la soluzione chiave per conciliare competitività e decarbonizzazione, politica industriale e transizione energetica". Così Thomas Panozzo, Country Managing Director di VINCI Energies in Italia, a Non solo Soldi, format di Urania News. Panozzo ha continuato dicendo che "Il gruppo VINCI Energies è attore della transizione energetica e trasformazione digitale" e ha evidenziato come anche le grandi infrastrutture energetiche ed energivore, come ad esempio i data center, "se ben progettati e alimentati da energie rinnovabili non sono nemici dell'ambiente. Il progresso tecnologico e la sostenibilità ambientale non sono in contrapposizione ma possono convivere assieme, a beneficio di tutti". Panozzo ha concluso: "I nostri clienti ci chiedono di supportarli anche sul tema della sovranità dei dati e della sicurezza in senso ampio, aspetto che larga parte del mondo industriale in Italia ancora sottovaluta ma che oggi è particolarmente rilevante, tenuto conto dell'instabilità negli equilibri geo-politici mondiali. Accompagniamo quindi le imprese in un percorso di transizione energetica e digitale che è graduale ma a mio avviso obbligato".