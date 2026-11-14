ULTIME NOTIZIE 14 NOVEMBRE 2026

Energia, Orsini: vera sicurezza nazione, miope non pensare a nucleare

Roma, 14 nov. (askanews) - Il tema dell'energia è il vero tema di sicurezza nazionale. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo al XXII Forum Piccola Industria, aggiungendo che sarebbe miope non pensare al nucleare.

"Con un costo dell'energia fuori scala - ha detto -, abbiamo capito che l'energia è veramente la sicurezza nazionale del paese? Perché se non è chiaro diventa un problema. Serve un atto di responsabilità. Al primo posto vanno messe le imprese che consumano energia".

"Questo paese ha bisogno di una energia costate che si chiama nucleare - ha poi detto -. Trovata la soluzione migliore, io credo che non pensare a una tecnologia che possa risolvere i problemi nel futuro sia miope. Il mix energetico è quello che funziona".

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