ULTIME NOTIZIE 22 APRILE 2026

Energia, Orsini: se serve alle imprese, riaprire le centrali a carbone

Milano, 22 apr. (askanews) - Sull'energia l'Italia deve "fare i compiti a casa" mettendo a terra tutto quello che è possibile, riapertura delle centrali a carbone inclusa. A dirlo, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, parlando a margine della sua visita al Salone del Mobile a Rho.

"In Italia dobbiamo fare i compiti a casa, perché dobbiamo cercare subito l'area idonea per il fotovoltaico, le rinnovabili e l'eolico. Credo che sia fondamentale mettere a terra tutto ciò che è possibile sul tema dell'energia" ha detto, aggiungendo di aspettarsi che l'Europa dia "garanzie alle banche dei vari Stati per poter costruire dei nuovi impianti".

"Quello che dobbiamo fare oggi è costruire impianti, ma se neanche i partiti politici riescono a trovare l'area idonea, capite che è un problema" ha lamentato Orsini. "Poi è logico puntare alle nuove tecnologie, i micro reattori nucleari, ma ci vogliono dieci anni. Quindi - ha concluso - occorre fare tutto quello che si può, anche riaprire le centrali a carbone, perché se oggi serve riaprire le centrali a carbone per poter dare benefici alle nostre imprese, va fatto. Ricordo che la Germania lo sta facendo".

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