Energia, Murano (Unem): assemblea 2026 centrale per comprendere

Roma, 26 mag. (askanews) - "Mai come quest'anno l'Assemblea dell'Unem diventa centrale per comprendere cosa sta succedendo nel mondo dell'energia in un contesto geopolitico sempre sfidante nel quale Unem può veramente rappresentare una voce con cui confrontarsi, con cui discutere, approfondire quelli che sono i temi energetici e di geopolitica. Avremo l'assemblea Unem il 10 giugno a Roma Eventi, solita sede che ci consente, anche con ospiti istituzionali di tutto riguardo, con qualche sorpresa che pensiamo di mettere anche all'ultimo minuto, di rendere l'assemblea ancora più efficace, diventando un contesto dove poter comprendere bene il momento che stiamo vivendo e soprattutto le prospettive energetiche sia a livello nazionale sia europeo".

Lo evidenzia il presidente dell'Unem, Gianni Murano, presentando l'Assemblea annuale di Unem in programma mercoledì 10 giugno dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso Roma Eventi, Piazza di Spagna, dal titolo "Una strategia energetica europea. Sicurezza Ue e competività italiana nei nuovi equilibri globali".