Energia, la sfida della nuova transizione

Milano, 5 ott. (askanews) - A Palazzo Mezzanotte, a Milano, l'Italian Energy Summit mette a fuoco le trasformazioni che stanno ridisegnando il mercato dell'energia. Dopo la crisi del 2022, volatilità dei prezzi, tensioni geopolitiche e sicurezza degli approvvigionamenti continuano a pesare sullo scenario europeo. L'energia diventa così sempre più una variabile strategica, non solo per i costi, ma per la competitività delle imprese e la capacità di famiglie e territori di affrontare gli shock esterni.

Le parole di Luca Conti, CEO E.ON: "Lo scenario attuale dell'energia è piuttosto critico visto l'avvicinamento della stagione invernale. Quindi, oltre a quello che è l'incremento dei prezzi sull'energia elettrica, ci sarà anche quello del gas che metterà ovviamente a dura prova famiglie ed imprese. Quello che non doveva succedere è fondamentalmente successo e ci troviamo con un livello di prezzi simile a quello dell'inverno della crisi Russia-Ucraina".

Al tempo stesso, il sistema energetico sta cambiando: energie rinnovabili ed elettrificazione diventano sempre più importanti reti moderne, sistemi di accumulo e strumenti digitali per gestire in modo efficiente una domanda sempre più esigente.

Nuovamente, l'intervento di Luca Conti, CEO E.ON: "La visione di E.ON in questo contesto difficile è quella di permettere ai clienti di risparmiare sull' energia. Significa avere competitività di prezzo e permettere ai clienti finali come imprese e famiglie di affrontare il costo dell'energia, la cosiddetta affordability, ma anche di risparmiare nel corso del tempo, adottando soluzioni di efficienza energetica che permettono di conseguire un risparmio negli anni. Penso ad esempio al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo. Chi ha un fotovoltaico sul tetto e un sistema di accumulo ha accusato meno l'aumento dei prezzi".

La sfida per gli operatori del settore energetico, dunque, non riguarda semplicemente la gestione dell'emergenza, bensì istruire e diffondere una maggiore consapevolezza che possa portare famiglie e imprese ad una transizione completa verso le risorse energetiche

In chiusura, Luca Conti, CEO E.ON: "Per noi di E.ON è molto importante stare vicini ai clienti, ma i clienti non sono tutti uguali. Ci sono clienti più smart e per questo investiamo molto in digitalizzazione con l'app, che è la migliore del mercato, e con la possibilità di utilizzare l'energia in maniera digitale, ricevendo anche consigli su come ottimizzare i consumi. Però, come dicevo, ci sono anche altri clienti, clienti più tradizionali. L'energia è un servizio universale e non si lascia indietro nessuno. Per questo, oltre ad un call center di eccellenza, abbiamo anche 100 punti fisici sul territorio sui quali offriamo ai clienti consulenza a 360°".

A sostenere questa evoluzione sono anche la gestione intelligente dell'energia e le comunità energetiche, che coinvolgono cittadini, imprese e territori. Un modello che unisce innovazione e attenzione al cliente e che riflette la visione E.ON della tripla transizione: energetica, digitale e sociale.