Energia, Foti: applicheremo il decreto bollette anche senza l'Ue

Bologna, 21 set. (askanews) - Il settore della ceramica, come gli altri energivori, "soffre per il costo dell'energia", e sul decreto legge bollette "purtroppo ad oggi non c'è stata una convergenza con il commissario europeo rispetto alla sua applicazione". Lo ha detto Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, a margine dell'inaugurazione del Cersaie a Bologna. "Penso siano maturi i tempi per i quali o si conviene di dare via libera alle norme del decreto legge - che risale alla primavera di quest'anno ed è quindi convertito e maturo per l'applicazione - o diversamente noi l'applicheremo", ha aggiunto. "E se si riterrà di aprire una procedura di infrazione, la vedremo poi nel corso degli anni".