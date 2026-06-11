Energia, Ferrazzi (ASVIS): crisi? Investire nelle rinnovabili

Milano, 11 giu. (askanews) - "La crisi climatica è determinata fondamentalmente dal sistema energetico che abbiamo utilizzato a livello mondiale, continentale e nazionale. Il dramma che stiamo vivendo in questi giorni è legato fondamentalmente alla crisi energetica: cioè ci siamo accorti che la nostra dipendenza fa sì che l'Italia, dall'interno dei 27 paesi dell'Unione Europea, è il paese assolutamente più esposto. Questo vuol dire delle cose molto concrete che colpiscono direttamente proprio il nostro paese, la struttura del nostro paese: bollette più care per le nostre famiglie, con milioni di famiglie che affrontano quelle che si chiama la povertà energetica; minore competitività per le nostre, non solamente quelli che si chiamano Arvedi, quindi a grande intensità energetica, ma tutte le imprese, ricordando che noi siamo il secondo paese manufatturiero d'Europa e quindi abbiamo un'incidenza dell'energia potentissima; e poi zero o comunque minore autonomia energetica dagli altri paesi, e abbiamo imparato anche in questi anni cosa voglio dire: vuol dire che sei dipendente economicamente e politicamente da paesi stranieri: non ce lo possiamo permettere". Lo ha detto Andrea Ferrazzi, responsabile relazioni istituzionali Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, intervistato da askanews a Mantova alla giornata di apertura del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.

"Abbiamo una grandissima opportunità, che è quella di un grande investimento nelle rinnovabili - ha sottolineato -. Proprio questa settimana la Commissione Europea ha compiuto due scelte strategiche: il progetto FerX che mette a disposizione dei Paesi dell'Unione molte miliardi di euro per la transizione energetica; e la possibilità anche per il nostro Paese di derogare per lo 0,6% nel rapporto debito-PIL per investire nelle risorse, non in mance, mancette o contributo a pioggia, ma per trasformare il sistema energetico da un sistema che usa gas e petrolio a un sistema che usa il sole e il vento. Di questo siamo pieni, è la nostra ricchezza: cerchiamo di metterla a terra".