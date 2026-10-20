Energia, de Pascale: emergenza, serve strategia di lungo periodo

Modena, 20 ott. (askanews) - "E' un'emergenza e non è la sede per le polemiche politiche, ma negli ultimi tre anni abbiamo sottovalutato come Paese il tema dell'energia. Tutte le volte che si alzano i prezzi l'energia diventa il tema centrale, ma non appena scendono lievemente la priorità diventa un'altra e lo stiamo pagando in maniera drammatica". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine dell'inaugurazione dell'impianto Aliplast del Gruppo Hera a Modena.

"Oggi dobbiamo prendere misure di emergenza, anche la Regione prenderà le sue per la sanità, il Tpl e i servizi gestiti direttamente. In questo momento o si adeguano le risorse, o si fermano le corse o si interrompono le produzioni", ha aggiunto de Pascale, ricordando che "abbiamo progetti importantissimi sulle rinnovabili, come l'eolico offshore, che sono stati completamente abbandonati. Servono misure emergenziali per il sistema Paese, ma soprattutto una strategia di lungo periodo che purtroppo al momento non si vede".

Quanto al confronto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, "c'è un rapporto di consuetudine e di relazione, ma purtroppo in Italia alcune scelte strutturali si fanno più al Mef e a Palazzo Chigi che nei vari ministeri, perché le risorse sono lì", ha concluso il governatore dell'Emilia-Romagna.