Energia, Bonelli: "Sull'energia Meloni prende in giro gli italiani"

Roma, 20 mag. (askanews) - "Meloni dice di voler far saltare il Patto di Stabilità per consentire la diminuzione del costo dell'energia? Voglio dire che sta beffando due volte gli italiani: aumentando il debito e facendo pagare la diminuzione del costo dell'energia attraverso le tasse degli italiani".

Lo ha detto Angelo Bonelli(Avs) a margine della manifestazione, sotto la sede del Gse, in sostegno delle comunità energetiche.

"Chi è che ci guadagna?", ha aggiunto. "Chi ha speculato sui carburanti, chi ha speculato sull'energia, chi ha accumulato negli ultimi tre anni oltre 70 miliardi di euro di profitti".

Ma, "a pagare sono gli italiani e non invece chi ha accumulato questa ricchezza perché Giorgia Meloni non li vuole tassare". "Il punto è che oggi noi siamo qui a sostenere quello che è il futuro, ovvero le comunità energetiche rinnovabili, che questo governo non vuole sostenere, non vuole sostenere le rinnovabili. Pensa al nucleare che la prossima settimana approverà per continuare a prendere i soldi dalle tasche degli italiani".

"Parliamoci chiaro - ha concluso Bonelli - non vogliono le rinnovabili perché sole e vento sono fonti energetiche gratuite e siccome devono continuare a far lucrare da Descalzi ad altri questo Paese, allora puntano a mettere in ginocchio gli italiani e anche l'ambiente".