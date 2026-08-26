Energia, Bernardi (Illumia): il meteo è una nuova asset class

Rimini, 26 ago. (askanews) - "La meteorologia oggi ha un impatto sul prezzo dell'energia che definirei definitivo, è diventata a tutti gli effetti una sorta di asset class". Lo ha detto Marco Bernardi, presidente di Illumia, al Meeting di Rimini. "In un mondo energetico la cui volatilità sta diventando più importante di quella del Nasdaq ed è legata più ai tweet che arrivano dall'America o dalla Russia, focalizzarci su una dimensione come la meteorologia, che dà impatti reali e chiari sul prezzo, è fondamentale", ha aggiunto, annunciando che l'azienda sta studiando "qualche nuova esperienza imprenditoriale che possa fornire al mercato risposte in termini di analisi meteorologiche e predittive, attività che sviluppiamo internamente ormai da anni".

Sui conti, Bernardi ha parlato di un bilancio positivo: "In un 2025 abbastanza complesso in termini di impatto della geopolitica sul prezzo dell'energia abbiamo chiuso l'anno molto bene: il fatturato è in aumento e i volumi di energia aumentano addirittura del 30%. Siamo contenti, anche se dobbiamo mantenere grande attenzione, perché la competizione aumenta e il mercato all'ingrosso ha le sue difficoltà".

La spinta arriva dai nuovi prodotti: "Non vendiamo più solo commodity, cioè energia elettrica e gas, ma proponiamo l'indipendenza energetica attraverso il pannello fotovoltaico, che interpretiamo come un nuovo elettrodomestico, condizionatori, pompe di calore e tutto ciò che riduce la bolletta dal punto di vista del consumo. Questo ci ha dato un bello sprint, perché le marginalità sono buone".