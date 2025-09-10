Energia, Baker Hughes investe 300 milioni di euro in Italia

Milano, 10 set. (askanews) - Baker Hughes, azienda globale di tecnologia a servizio dell'energia e dell'industria annuncia, nell'ambito della fiera Gastech in corso a Milano, un piano di investimenti di circa 300 milioni di euro nei propri stabilimenti e impianti esistenti in Italia nei prossimi cinque anni, per contribuire a soddisfare la crescente domanda di soluzioni tecnologiche per la produzione di energia sicura, affidabile e sempre più sostenibile a sostegno dei progetti globali in cui l'azienda è coinvolta.

Alessandro Bresciani, Senior Vice President Energy Equipment di Baker Hughes, ha dichiarato: "Abbiamo annunciato oggi il nostro piano d'investimento in Italia per i prossimi cinque anni, questo porterà anche all'assunzione di circa trecento persone. Stiamo portando avanti questo progetto per incrementare le nostre capacità produttive e per servire la domanda globale di energia. Gas e power generation sono fondamentali per noi, considerando anche la domanda più incalzante di energia elettrica per la costituzione di data center".

Quello annunciato è un piano di investimenti multiregionale che coinvolgerà la quasi totalità degli stabilimenti italiani di Baker Hughes afferenti al business di Industrial & Energy Technology (IET), che già operano secondo un modello integrato e sinergico. Gli impianti interessati sono i siti produttivi toscani di Firenze, Massa e Avenza, ai quali si aggiungono quelli di Bari, Talamona e Vibo Valentia. L'azienda con la sua partecipazione a Gastech 2025 sottolinea, il proprio impegno a guidare il settore verso un futuro energetico sostenibile.

"Siamo orgogliosi di investire in Italia, per noi il Paese rimane un punto di riferimento e una sede di sviluppo di tecnologie molto importante", conclude Brescianini di Baker Hughes.

Baker Hughes conta attualmente oltre 6.600 dipendenti in otto siti in tutto il Paese e con l'annuncio dell'investimento rafforza ulteriormente il proprio ruolo di hub globale a supporto dello sviluppo energetico sostenibile.