ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2026

Endometriosi: il confronto per il futuro delle terapie

Milano, 23 set. (askanews) - L'endometriosi riguarda in Italia circa 3 milioni di donne, una patologia cronica e infiammatoria che può avere un impatto importante sulla qualità di vita

È proprio partendo da questa complessità che si è sviluppata la conferenza stampa "Endometriosi: linzagolix personalizza la terapia e ridefinisce la cura", organizzata da Theramex Italia.

Un momento di confronto dedicato all'evoluzione delle opzioni terapeutiche e ai nuovi modelli di gestione della malattia.

Intervista al Prof. Stefano Uccella, Professore ordinario di Ginecologia e ostetricia, Università degli Studi di Verona, Primario di Ostetricia e Ginecologia presso l'Ospedale di Verona e Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia - Università di Verona: "Questo farmaco blocca l'attività dell'ovaio: in pratica fa smettere di produrre all'ovaio estrogeni e progesterone, gli ormoni femminili dell'età fertile. Questa cosa di fatto è un'induzione di menopausa, che non è accettabile in una donna giovane e infatti per questo motivo va aggiunta quella che, in termini tecnici, si chiama add-back therapy. Di fatto è una terapia ormonale fatta di estrogeni naturali e progesterone che permettono alla donna di non avere i sintomi della menopausa."

Una novità che si inserisce in un percorso orientato a una maggiore personalizzazione delle cure, tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze delle singole pazienti.

Intervista a Fabrizio Savoldi, General Manager Theramex Italia: "Da sempre l'impegno di Theramex è quello di offrire soluzioni innovative per la cura della salute della donna a 360 gradi, dalla età giovane all'età adulta. Obiettivi raggiunti o obiettivi da raggiungere? L'obiettivo raggiunto è sicuramente quello di oggi, che è il lancio di linzagolix nell'indicazione in endometriosi, ma il nostro impegno non si ferma: gli obiettivi futuri saranno quelli di continuare a supportare clinici, istituzioni e pazienti per migliorare la cura della salute della donna."

L'obiettivo è dunque quello di rendere la gestione dell'endometriosi sempre più personalizzata, intervenendo sui sintomi e puntando a un miglioramento concreto della qualità di vita delle donne.

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