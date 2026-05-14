ULTIME NOTIZIE 14 MAGGIO 2026

Encefalopatia epatica, Lucaselli (FdI): Case di Comunità utili

Roma, 14 mag. (askanews) - "Il governo ha impresso un cambio di passo su prevenzione e diagnosi precoce, stanziando risorse nella legge di bilancio e lavorando in Conferenza Stato-Regioni. Il quadro normativo esiste e ora va reso concreto, con il contributo degli enti territoriali". Lo ha detto Ylenja Lucaselli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Bilancio alla Camera, a The Watcher Talk Salute, format di Urania News. "Sul supporto ai caregiver sono già state messe in campo risorse, anche attraverso proposte di legge dedicate e un decreto del viceministro Bellucci. È fondamentale la collaborazione con le Regioni, perché alcune patologie devono rientrare nei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura nazionali, così da garantire uniformità di trattamento. Questo però non basta se i territori non restano al passo e non adottano buone pratiche. Le Case di Comunità possono essere utili anche per le patologie epatiche: le risorse ci sono e i medici sono già stati individuati", ha concluso.

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