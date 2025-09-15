ULTIME NOTIZIE 15 SETTEMBRE 2025

Emmy, la sorpresa di Jake Gyllenhaal al giovane Owen Cooper

Roma, 15 set. (askanews) - Divertente siparietto il giorno prima della cerimonia degli Emmy Awards a Los Angeles. Jake Gyllenhaal ha fatto una sorpresa al suo fan "numero uno", la star di "Adolescence", Owen Cooper, che ha vinto a 15 anni il premio come miglior attore non protagonista in una miniserie o film tv.

Cooper è rimasto senza parole, come si vede nel video condiviso da Netflix su X: il ragazzo stava dicendo che avrebbe voluto incontrare il suo mito alla cerimonia di premiazione, che nel frattempo è arrivato da dietro, quasi spaventandolo.

L'attore gli ha anche portato in regalo una paperella portafortuna regalatagli da un amico quando era stato nominato all'Oscar, con una dedica personalizzata per lui sotto. "La puoi tenere in tasca" gli ha detto. Ed effettivamente ha portato fortuna.

