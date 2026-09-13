ULTIME NOTIZIE 13 SETTEMBRE 2026

Emma Bonino, Gualtieri: combattente dolce e tenace, tanti a dirle grazie

Roma, 13 set. (askanews) -"Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio a una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica, della nostra democrazia. Mi hanno colpito tante persone davanti al feretro a dirle una parola, grazie, è quello che tutti noi dobbiamo dire, c'è un forte sentimento di gratitudine perché Emma Bonino con le sue battaglie ha avuto un ruolo molto importante, in tanti casi decisivo, per rendere il nostro Paese più libero e quindi più giusto".

Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ricordando Emma Bonino alla camera ardente in Campidoglio.

"È stata una combattente dolce e tenace, dello stato di diritto, della libertà, dei diritti civili, delle politiche. Una europeista fortissima che si è battuta davvero per un'Europa democratica, è stata in prima linea su battaglie che hanno segnato la storia del nostro Paese, anche per conquiste fondamentali; si è occupata sempre in prima linea di tanti conflitti del mondo, in termini della fame e di conflitti spesso dimenticati" ha aggiunto.

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