Emma Bonino, Fini: politica italiana ed europea ora più povera

Roma, 13 set. (askanews) -"Emma Bonino rappresenta una pagina importante della storia repubblicana per tante questioni che ha affontato con lo stile e col carattere che la contraddistinguevano. Su molte cose la pensavamo in modo diverso ma ci siamo confrontati spesso su vicende e aspetti di politica internazionale, anche trovando anche punti di convergenza. La politica italiana ed europea da qualche giorno è più povera".

Così l'ex presidente della Camera e fondatore di An Gianfranco Fini, arrivando alla camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio a Roma.