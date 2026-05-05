ULTIME NOTIZIE 05 MAGGIO 2026

Emis Killa torna live e sceglie i club: è più coinvolgente

Milano, 5 mag. (askanews) - Emis Killa è tornato ad esibirsi live con il suo Club Tour 2026, con una serie di date in Italia. La dimensione del club è una scelta precisa. "Come ho detto svariate volte nei club è molto più coinvolgente per il pubblico e anche per me, ma soprattutto per il pubblico perché non ti trovi mai distante da me, ma lo stesso è anche per me che sono su un palco quindi avremo un dialogo diretto".

Emis Killa porta dal vivo, oltre a brani della sua pluriennale carriera, le canzoni di "Musica Triste", l'ultimo album uscito a fine 2025. Un progetto basato su un impianto rap solido, strofe estese, rime strutturate e ritornelli eterogenei, che spaziano da soluzioni più dirette e ritmate ad altre più melodiche, con una scrittura volutamente più immediata. "Insomma "Musica triste" nella mia carriera si inserisce come una perla che valorizza la mia scrittura e fortifica la metodologia di rapper".

Emis Killa per la prima volta sarà in tour in Europa con tre date a Barcellona, Parigi e Londra. "Allora il tour europeo rappresenta un'avventura, lo presentiamo più per divertirmi che per dimostrare qualcosa. Sì, ho pensato qualche volte di farlo, cioè di tradurre i miei test in altri lingue, solo che noi italiani secondo me siamo credibili soltanto quando convertiamo le nostre canzoni in spagnolo".

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