Emirati, Aiea: alla centrale nucleare di Barakah attacco mirato

Abu Dhabi, 3 giu. (askanews) - L'Aiea denuncia l'attacco del 17 maggio contro un impianto elettrico della centrale nucleare di Barakah, negli Emirati Arabi Uniti. Secondo Rafael Grossi, l'azione è stata deliberata e avrebbe potuto provocare uno scenario grave in caso di impatto sui reattori.

"Chiunque fosse o sia dietro tutto questo sapeva esattamente che cosa stava facendo. E questo è di una gravità estrema, direi".

"Sono stato molto chiaro, in questa occasione come in altre simili: qualsiasi attacco contro una centrale nucleare è semplicemente inaccettabile".

"Lo scenario peggiore sarebbe un impatto diretto sui reattori stessi. Sarebbe un fatto gravissimo, perché potrebbe provocare una dispersione importante di materiale nucleare nell'atmosfera".

"Sono stato in Kuwait, in Qatar, e ora parto per Riyad, perché diversi Paesi della regione sono molto preoccupati: che cosa succederà? Che tipo di sostegno può dare loro l'Aiea? È questo che stiamo cercando di fare: essere presenti dove si trovano i problemi e dove la crisi si sta sviluppando".