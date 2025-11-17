ULTIME NOTIZIE 17 NOVEMBRE 2025

Emirates scommette su Boeing: ordine da 38 mld per 65 aerei

Milano, 17 nov. (askanews) - La compagnia aerea Emirates ha annunciato al Dubai Airshow un ordine da 38 miliardi di dollari per 65 nuovi Boeing 777-9, portando a 315 il totale degli aeromobili acquistati dal colosso aerospaziale americano. L'accordo rappresenta un impegno strategico di lungo termine verso l'industria aerospaziale statunitense e rafforza la partnership con Boeing e GE Aerospace, che fornirà 540 motori GE9X.

La mossa, accolta positivamente dall'amministrazione Trump, si inserisce nel quadro delle trattative commerciali che vedono i jet Boeing protagonisti di accordi con Paesi come Corea del Sud, Giappone e Regno Unito. Tuttavia, Emirates ha sollecitato Boeing a risolvere i ritardi nel programma degli aerojet 777X, le cui consegne non sono previste prima del 2027.

Ma il Dubai Airshow ha dato spazio anche all'aeronautica militare, esponendo in anteprima per il Medio oriente il nuovo sistema di difesa aerea russo Pantsir-SMD-E e l'aereo di linea cinese C919.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi