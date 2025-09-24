Emergency: un aereo militare ha sorvolato Global Sumud Flotilla

Milano, 24 set. (askanews) - Emergency, che con la Life Support, la sua nave di ricerca e soccorso, sta accompagnando la Global Sumud Flotilla con il ruolo di nave osservatrice e di supporto medico e logistico, ha rilevato la presenza di un aereo militare che volava a bassa quota sull'area di mare in cui stavano navigando sia la Life Support che la Global Sumud Flotilla. "Dai numeri e dallo stemma riportati sulla carlinga esterna potrebbe trattarsi di un aereo israeliano", hanno spiegato.

"Oggi è stata una giornata impegnativa: abbiamo rifornito di acque e viveri una barca della flotta e siamo anche intervenuti per rispondere a una richiesta di assistenza medica - ha detto Anabel Montes Mier, Capomissione della Life Support di Emergency - Inoltre verso le 13 abbiamo visto un aereo di grandi dimensioni sorvolare la Global Sumud Flotilla e la Life Support. Abbiamo subito preso il binocolo e le macchine fotografiche, così abbiamo visto il numero identificativo dell'aereo, quindi abbiamo fatto una ricerca sul modello dell'areo, da numero e simboli scritti sulla coda sembra che sia un aereo militare israeliano".