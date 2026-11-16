Emergency salva 8 persone: "Costrette a buttarsi in mare"

Milano, 16 nov. (askanews) - Nelle immagini le difficoltose operazioni dell'ultimo salvataggio compiuto dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, che ha recuperato 8 persone in acque internazionali della zona Sar libica. Secondo quanto riferito dai soccorritori una imbarcazione non identificata ha girato più volte intorno alla Life support e ha intimato ai migranti di gettarsi in acqua, rendendo molto complicato il salvataggio fra il buio e l'agitazione delle persone in mare. Tutti sono in salvo dice Giacomo Marro, medico di bordo, aggiungendo che "Si tratta di 8 uomini molto giovani, provenienti dal Bangladesh e Pakistan, erano tremanti per freddo e paura, sono in stato di choc". Le autorità competenti hanno assegnato alla Life support il porto di Brindisi.