Elon Musk presenta la nuova Tesla: può quasi volare

McGregor (Texas), 16 ott. (askanews) - Trionfante e soddisfatto, Elon Musk ha presentato presso il sito di test di SpaceX a McGregor, in Texas, la nuova una versione completamente rinnovata della Roadster a nove anni dal primo prototipo.

Si tratta di un'auto sportiva elettrica di nuova generazione, dotata di tecnologie derivate dal settore aerospaziale e sviluppata in collaborazione con SpaceX.

"L'auto ha ovviamente propulsori per il controllo dell'altitudine e propulsori principali nella parte posteriore, quindi può fondamentalmente volare come un razzo, e può fare avvitamenti e può fare... delle acrobazie pazzesche." ha detto il miliardario che ha dato una dimostrazione spettacolare delle capacità del veicolo.

La nuova Roadster sarà in grado di accelerare da 0 a 100 in meno di un secondo e di raggiungere una velocità massima superiore a 370 km/h.

Dove poi questa potenza e queste capacità possano essere usate nella vita quotidiana resta ancora da chiarire, ma il matrimonio tra auto e spazio sembra ormai celebrato.