Elon Musk è il più ricco del mondo per Forbes, con 508 mld dollari

Roma, 16 dic. (askanews) - Con un patrimonio stimato a 508,1 miliardi di dollari, Elon Musk viene catalogato primo al mondo come ricchezza da Forbes. Il fondatore di Space X e Tesla è seguito a distanza da Larry Page, cofondatore di Google con 253,3 miliardi, e da Larry Alison, di Oracle, al terzo posto con 235,4 miliardi.

Fuori dal "podio", secondo Forbes si piazzano il patron di Amazon Jeff Bezos con 235,2 miliardi e il co-fondatore di Google Sergey Brin con 233,8 miliardi; seguono il creatore di Facebook oggi Meta Mark Zuckerberg con 222,1 miliardi, il francese Bernard Arnault (e famiglia) con 189,4 miliardi, Jensen Huang, co-fondatore, presidente e ceo della società di processori Nvidia con 153,2 miliardi, l'imprenditore ed economista statunitense Warren Buffet con 149,7 miliardi e l'ex ceo di Microsoft Steve Ballmer con 145,1 miliardi.

Il primo tra gli italiani messi in graduatoria dalla testata Usa è Giovanni Ferrero, con un patrimonio stimato a 41,3 miliardi di dollari il 61enne risulta 44esimo.

