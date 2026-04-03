Elisa si prepara a tornare live nei palazzetti tra skate e sala prove

Milano, 3 apr. (askanews) - Grintosa e sorridente, Elisa si prepara a tornare sul palco con una serie di date nei Palasport e lo fa a modo suo. In studio a Monfalcone, tra una prova e l'altra si diletta con la sua passione e vola con lo skate su una pista fatta ad hoc, e così prende forma il prossimo capitolo di questo viaggio: un live che promette di essere ancora più vicino ai fan, anche grazie a una scaletta in parte costruita insieme a loro attraverso i social e non solo.

"E' nato dai concerti con i fan club, dove suoniamo B side, e la gente ci chiedeva cose che non ci saremmo aspettati, ci siamo gasate e abbiamo capito che non avevamo capito nulla".

E mentre la sua voce torna a emozionare con brani come "Se piovesse il tuo nome", Elisa guarda avanti: il 2026 sarà anche l'anno di nuova musica, pronta a intrecciarsi con l'energia dei concerti. Un ritorno attesissimo, tra libertà, condivisione e quella connessione unica che da sempre rende ogni suo concerto qualcosa di speciale.