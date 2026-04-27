ULTIME NOTIZIE 27 APRILE 2026

Elisa incanta il Forum, tra nuova musica e messaggi per la pace

Milano, 27 apr. (askanews) - Il vero "effetto speciale" della serata è la sua voce, Elisa, dopo il successo della tournée "Elisa Palasport Live 2025", che ha preso il via a novembre, ha aggiunto nuovi appuntamenti in questa primavera portando dal vivo il suo show potente e emozionante. Davanti al pubblico del Forum di Milano, la cantautrice friulana ha dato il meglio di sè in un concerto tecnicamente perfetto, ma pieno di trasporto emotivo e di passione.

Sul palco ha portato anche il nuovo brano, nato dalla collaborazione con Dardust che segna l'inizio di un nuovo percorso professionale e musicale. Sempre attenta ai temi di attualità e all'impegno per l'ambiente, questa volta Elisa ha voluto parlare della situazione della politica intenazionale, con il diffondersi di conflitti e guerre, e due volte ha ribadito la necessità di tornare alla pace e al dialogo.

Le prossime date: 27 aprile - Milano, Unipol Forum; 29 aprile - Torino, Inalpi Arena; 02 maggio - Bologna, Unipol Arena; 03 maggio - Firenze, Nelson Mandela Forum; 05 maggio - Roma, Palazzo dello Sport; 07 maggio - Bari, Pala Florio; 09 maggio - Eboli, Pala Sele.

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