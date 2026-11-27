Milano, 27 nov. (askanews) - Una ripartenza autentica e potente ma intima, Elisa si racconta con il nuovo album: "Kintsugi" vuol dire andare avanti, ma portando con me tutto quello che mi ha fatto male anche fino a distruggermi e andare in mille pezzi, perché da tutte quelle crepe, è da lì che esce la mia luce" ha detto la cantautrice. 'Kintsugi è un percorso, un viaggio che attraversa il dolore e arriva alla rinascita. Sì, Kintsugi è un racconto, è un album, è un film. Parlo di dolore, trasformazione e rinascita. È un pugno di canzoni che parlano di problemi relazionali, dinamiche di coppia, problemi di coppia. E poi anche una canzone in particolare che parla della fine di una relazione. Poi ci sono gli aspetti delle ferite, che cosa queste portano, cosa rappresentano, cosa si può imparare dal dolore. C'è il ruolo anche trasformativo del dolore, lo strumento che il dolore può diventare, perché il dolore ti dà anche la consapevolezza. E' quella la metafora dell'oro, dell'oro che ripara le fratture, la riparazione sta lì, in quella consapevolezza".

Un viaggio musicale e umano che indaga l'esplorazione delle fragilità individuali per aprirsi progressivamente lasciando spazio anche ad una riflessione più ampia sulla società contemporanea, in particolare nel brano "F.O.M.O. II". "Parlo anche del disagio poi sociale, cioè del sentirsi poi dei numeri, del danno che fa all'ignoranza cieca, il fatto che più tu ti anestetizzi con i social network o perdi un sacco di tempo a guardare gente che fa cose, cercando anche tu di farla tua, di assomigliare a questo, di assomigliare a quell'altro per adeguarti a questi standard, più ti allontani da una vita reale e imperfetta, piena però di esperienze più profonde, incontri più reali".

Il 2027 per Elisa sarà un anno speciale, perché festeggia 30 anni di carriera con un grande evento a Campo Volo, il Soundtrack live.

"È quello il momento in cui la musica diventa collettiva, non solo più mia. E per me prende un altro valore, un'altra importanza. È così come anche quella festa. Non la vivo come mia, ma la vivo come la festa che farò per cercare di rappresentare al meglio tutti noi, quello che siamo stati, tutti i concerti che abbiamo vissuto insieme, l'energia che si è scatenata".

Ambientalista, impegnata nel sociale, sempre schietta, Elisa con il suo modo di scrivere e di cantare muove le coscienze e scuote le anime. Anche con il suo film. "Con Kintsugi Album e Kintsugi Io sono la mia opera ho aperto un po' tutte le porte di quello che sono diventata oggi".