Elisa annuncia il suo Campovolo: appuntamento l'11 settembre 2027

Reggio Emilia, 29 mag. (askanews) - L'11 settembre 2027 Elisa celebrerà 30 anni di carriera con un live unico alla RCF Arena di Reggio Emilia, detta anche Campovolo. A dare l'annuncio è stata la stessa cantautrice che ha invitato giornalisti e alcuni fan nella gigantesca venue.

"Campovolo è sinonimo di grandissimi numeri, energia travolgente, festa e un profondo amore condiviso per la musica. È un assoluto onore poter festeggiare il mio trentennale in questo luogo. L'idea è nata dal desiderio di creare un evento unico. Più che una semplice celebrazione per un anniversario, volevamo una grande scusa per fare festa tutti insieme in un posto speciale, proponendo qualcosa di diverso dal solito. Racconta Elisa ai giornalisti sotto un sole cocente a Campovolo.- Per differenziarci e dare vita a un appuntamento irripetibile, come un anniversario che capita una sola volta nella vita, abbiamo scelto questa strada. Questo spazio offre enormi potenzialità sotto molti punti di vista, sia per la sua unicità e per i servizi che offre, sia per l'aspetto legato alla sostenibilità. Essendo una struttura servita molto bene, permette di lavorare riducendo l'impatto sull'ambiente. Aveva davvero tutte le caratteristiche che cercavamo".

"SOUNDTRACK '97-'27" sarà molto più di un concerto: un'esperienza immersiva totale, pensata come una vera e propria "città temporanea" dedicata alla musica, alla creatività, al benessere. Una grande festa nel segno della sostenibilità per ridurre l'impatto ambientale. "Credo che un impegno del genere sia doveroso: siamo nel pieno di una crisi climatica evidente e, per quanto mi riguarda, troverei impossibile continuare a fare il mio lavoro ignorando la realtà. Il mio obiettivo è semplicemente mettere la mia posizione e la mia musica al servizio di una causa concreta. Da soli non si va da nessuna parte, ma in gruppo si possono fare grandi cose" ha continuato Elisa.

Per un giorno e una notte interi, il pubblico sarà protagonista di un percorso fisico ed emotivo attraverso l'universo artistico di Elisa. La RCF Arena verrà trasformata in uno spazio vivo e interattivo, capace di parlare a un pubblico transgenerazionale: dai fan storici alle nuove generazioni, fino alle famiglie e al mondo dell'impegno ambientale. Per quanto riguarda quello che succederà sul palco Elisa racconta: "Data la natura celebrativa dell'evento, la presenza di ospiti ci sarà sicuramente, in linea con i miei precedenti anniversari. Ma, essendo il progetto ancora in una fase iniziale, non sono stati ancora definiti i contatti ufficiali con gli artisti e i colleghi, quindi preferirei al momento non fare nomi per correttezza istituzionale".

Il cuore dell'esperienza sarà il "Boulevard", un grande percorso aperto fin dalla mattina (ore 9.00) che accompagnerà il pubblico verso il live serale attraverso installazioni, attività e momenti di incontro. Tra le aree previste, una mostra dedicata ai 30 anni di carriera dell'artista, una listening experience con l'ascolto dei master originali dei dischi raccontati insieme a producer e ospiti speciali, un'area cinema con proiezioni continue dei live più iconici e dei momenti storici della sua carriera, oltre a spazi karaoke, tattoo corner e ovviamente spazio allo skate e alle biciclette.

Ampio spazio sarà dedicato anche a benessere, sport e famiglie, con aree kids, laboratori educational sull'ambiente, attività outdoor, sessioni collettive di yoga, pilates e meditazione, oltre a incontri e talk dedicati a musica, intrattenimento e sostenibilità.

Non mancheranno aree food and beverage e social experience, un market dedicato ad artigiani e produttori locali, merchandising esclusivo celebrativo dei 30 anni, un'area campeggio attiva nelle notti del 10 e 11 settembre e uno spazio speciale riservato al fanclub storico dell'artista: "Spero che faremo un buon lavoro per far stare bene tutti i partecipanti. Le belle feste riescono quando tutti si sentono a proprio agio. Mi auguro che sia un evento partecipato e sentito. Sono entusiasta del programma perché ha la struttura di un vero e proprio festival".