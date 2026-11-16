ULTIME NOTIZIE 16 NOVEMBRE 2026

Elisa a "Che tempo che fa" sulla canzone dedicata alla fan deceduta

Roma, 16 nov. (askanews) - "Ho scelto questa canzone perché ho sentito il marito di Monica, che saluto, so che ci stanno guardando da casa, Alessandro e i suoi figli. Gli ho chiesto qual era la canzone preferita di Monica e volevo dedicargliela. Sono qui solo per mandare alla sua famiglia un pensiero, una preghiera e per dedicare a Monica questa canzone che avrebbe voluto sentire": così Elisa, ospite a Che tempo che fa sul Nove, parla della scelta di dedicare "Eppure Sentire" a una fan di 55 anni deceduta per un malore prima del suo concerto all'Estragon di Bologna sabato, live poi annullato.

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